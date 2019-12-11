Пушков считает, что особый статуса Донбасса нужно закрепить в конституции Украины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Закон об особом статусе Донбасса требует для полноценного функционирования закрепления этого документа в конституции Украины. Об этом в среду заявил ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя факт публикации на сайте президента Украины намеренно искаженного итогового текста саммита "нормандской четверки".

"Закон об особом статусе будет продлеваться по требованию России по итогам "нормандского саммита". Пока он должен быть продлен на один год в неизменном виде, а в следующем году должны быть согласованы в контактной группе поправки в него для интеграции "формулы Штайнмайера" и обеспечения его действия на постоянной основе", - отметил Пушков.

Самое главное, считает он, состоит в том, что на Украине пытаются избежать закрепления в конституции Украины постоянного характера особого статуса Донбасса. "Без включения этого особого статуса в конституцию и сам закон об особом статусе, и вытекающие из него законы и подзаконные акты могут быть в любой момент отменены как неконституционные. Таким образом, Донбасс получит особый закон на время, а потом киевские власти в любой момент могут забрать его обратно", - пояснил Пушков.

Как уточнил сенатор, в Париже во время переговоров лидеров Германии, России, Украины и Франции Киев обязали приступить к рассмотрению и согласованию в "нормандском формате" и контактной группе всех аспектов особого статуса Донбасса: необходимых для интеграции "формулы Штайнмайера" правок в сам закон, законодательных и нормативных актов, вытекающих из данного закона и закрепления особого статуса в конституции. Следует отметить, что разработка актов, вытекающих из закона об особом статусе, необходима для его полноценного функционирования на постоянной основе, поскольку сам по себе закон носит рамочный характер. Он в целом отражает основные параметры особого статуса, закрепленные в пункте 11 Комплекса мер (в частности, функционирование народной милиции, назначение прокуроров и судей, трансграничное сотрудничество с Россией, особый экономический режим Донбасса и соответствующие соглашения между местным самоуправлением и Кабинетом министров Украины, языковое самоопределение и т. п.), но не детализирует их для практического применения.

"Сам закон об особом порядке местного самоуправления - лишь один аспект особого статуса, этого недостаточно. Для функционирования особого статуса и придания ему полноценного характера требуется разработка и согласование в контактной группе ряда нормативных и правовых актов, вытекающих из закона об особом статусе Донбасса. В Киеве пытаются сделать вид, что речь идет только о продлении закона об особом порядке местного самоуправления, о его продлении на год", - подчеркнул Пушков.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года и будет действовать до 31 декабря 2019 года. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко в среду зарегистрировали в электронной системе украинского парламента законопроект с поправками к этому закону. Полный текст документа пока не опубликован, но известно, что речь идет о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса, о чем говорилось на состоявшемся саммите "нормандской четверки". Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Париже заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

В соответствии с "формулой Штайнмайера" особый статус в Донбассе должен вступить в силу в день выборов в регионе на временной основе и после признания ОБСЕ выборов демократичными - на постоянной основе.