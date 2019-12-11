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В ГП России обеспокоены милитаризацией границ на территориях, сопредельных с Южной Осетией

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин отметил, что необходимо использовать правовые механизмы взаимодействия с другими государствами

ПЯТИГОРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Ситуация милитаризации границ на территориях, сопредельных с Южной Осетией, вызывает беспокойство, вопросы необходимо решать в правовом поле. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Беспокоит ситуация милитаризации границ на территориях, сопредельных с Южной Осетией. Мы видим факторы внешних воздействий на этот процесс и хотим заявить, что важнейшая функция наша - это как раз демилитаризация", - сказал Демешин.

Он отметил, что необходимо использовать правовые механизмы взаимодействия с другими государствами. "Это должно решаться силой закона", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

В среду в Пятигорске состоялась встреча Демешина с генпрокурором Южной Осетии Урузмагом Джагаевым.

Как отметил Демешин, становится меньше преступлений на границе России и Южной Осетии. "Динамика совершения преступлений, особенно связанных с контрабандой, при непосредственном взаимодействии наших двух стран идет на снижение, на спад. Очень четко мы работаем над имплементацией законодательства РФ и Южной Осетии, важнейшие факторы, чтобы мы шли и видели проблемы правоприменения в одном и том же векторе", - сказал Демешин.

Теги
РоссияЮжная Осетия
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