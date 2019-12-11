МИД РФ: эксперты России и Запада признали деструктивное влияние США на Черноморский регион

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Участники международной конференции "Черноморский регион: зона растущей конфликтности или пространство для сотрудничества" констатировали деструктивное влияние США на регион. В форуме, как отмечается в распространенном в среду сообщении российского внешнеполитического ведомства, принял участие замглавы МИД Александр Грушко.

"В ходе мероприятия российские и зарубежные политологи, юристы и экономисты из университетов Бельгии, Италии, Румынии, Турции и Швеции обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в Причерноморье в контексте субрегиональных и геополитических процессов. Отмечено, что ситуация в регионе за последнее десятилетие деградировала, - сообщили в министерстве. - Был подчеркнут деструктивный характер вовлечения в черноморские дела таких внерегиональных игроков, как США и НАТО в целом. Обсуждены возможные сценарии развития событий, обозначены конкретные вызовы и потенциальные риски".

Участники встречи, продолжили в МИД РФ, пришли к единому мнению, что поддержание стабильности и безопасности в регионе должно обеспечиваться исключительно прибрежными странами. Кроме того, была подчеркнута необходимость совместного решения проблем для предотвращения эскалации напряженности в регионе.

"Сделан акцент на целесообразности формирования положительной повестки дня в регионе посредством продвижения разнопланового сотрудничества, отвечающего интересам всех причерноморских стран", - указали в дипведомстве, добавив, что эксперты выступили с инициативой организовать регулярный обмен мнениями по региональной проблематике.

Как отметили в МИД, важным элементом такой работы "должна стать активизация существующих и создание по мере необходимости новых механизмов многостороннего и двустороннего взаимодействия на всех уровнях - государственном, региональном, муниципальном, по линии общественных организаций".

Конференция была организована Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и Дипломатической академией МИД РФ.