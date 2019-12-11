Косачев назвал абсурдной причину ожидаемого продления Евросоюзом антироссийских санкций

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает абсурдом увязку предстоящего решения Евросоюза о продлении санкций против России в связи с якобы невыполнением ею минских соглашений.

"По идее, ничего нового в этом нет, если бы не одно "но" - состоявшийся накануне саммит в "нормандском формате", который, на мой взгляд, превратил эту привычную и выгодную для ЕС увязку санкций с минскими соглашениями в полный и окончательный абсурд", - написал он на своей странице в Facebook.

Косачев подчеркнул, что на глазах всего мира главным и самым последовательным приверженцем духа и буквы минских соглашений в Париже выступил именно президент России, "в то время, как украинский лидер специально подчеркнул, что эти соглашения были подписаны предыдущим президентом, а его расхождения с Путиным заключаются именно в целесообразности четко следовать записанному в них порядку".

По мнению сенатора, уже даже самому отъявленному русофобу в брюссельских коридорах должно быть понятно, что минские соглашения, к которым привязаны антироссийские санкции, не реализуются украинской стороной, "поскольку она считает их невыгодными или даже местами собственным поражением". "И именно Россия последовательно настаивает на четком выполнении всех пунктов соглашений. Но завтра Россию в очередной раз накажут за невыполнение минских соглашений! И это абсурд с точки зрения логики и здравого смысла, что особенно очевидно после парижского саммита. Ведь речь идет и об огромном ущербе для многих стран, для бизнеса, для десятков тысяч рабочих и фермеров", - подчеркнул Косачев.

Глава международного комитета СФ добавил, что этот ущерб причиняется "на заведомо ложных основаниях, как это называется в юриспруденции". "И это уже не шутки. Кому-то, возможно, придется за это ответить. В правовых государствах это, по крайней мере, так", - заключил парламентарий.

О санкциях Евросоюза и парижском саммите

Ранее представитель ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите 12-13 декабря примут политическое решение об очередном продлении экономических санкций в отношении России, которые были введены в 2014 году в связи с событиями на востоке Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Москва считает эти меры незаконными. Как заявил на днях глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия никогда не являлась и не является стороной конфликта в Донбассе". "Российский статус в контактной группе - такой же, как у ОБСЕ, в "нормандском формате" - такой же, как у Франции и Германии, - подчеркнул он. - Для преодоления внутриукраинского кризиса требуется выполнение одобренного резолюцией 2202 СБ ООН минского комплекса мер во всей его совокупности и полноте. Таким образом, ключ к урегулированию находится в Киеве. Именно киевские власти должны, наконец, наладить прямой и устойчивый диалог с Донецком и Луганском".

На состоявшемся 9 декабря в Париже саммит "нормандского формата" стороны достигли ряд конкретных договоренностей, в частности об обмене пленными в Донбассе до Нового года по принципу "всех установленных на всех установленных". Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года. Новый саммит решено созвать в Берлине уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.