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Спор вокруг Курил

Косачев: перспектив продвинуть диалог по территориальному вопросу с Японией пока не видно

Одним из препятствий на пути решения этого вопроса является нежелание Токио признавать итоги Второй мировой войны, отметил сенатор

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Реальной возможности продвинуть вперед переговоры по территориальному вопросу между Россией и Японией на данный момент не просматривается. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью газете Asahi.

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"Для решения этой сложной проблемы необходимо не только проявление политической воли, но и чтобы гражданские общества обеих стран приняли это решение. Отношение обществ наших стран [к проблеме] имеет фундаментальные расхождения, и сейчас я не вижу реальной возможности продвинуть вперед [диалог] по территориальной проблеме", - приводит его слова японская газета.

Косачев также подчеркнул, что одним из препятствий на пути решения этого вопроса является нежелание Японии признавать итоги Второй мировой войны. "В советско-японской Совместной декларации от 1956 года сказано, что [СССР] готов "передать" два острова [японской стороне], слова "вернуть" там нет. Принадлежность островов была закреплена за СССР по итогам Второй мировой войны. То, что Япония не признает этого, является препятствием на пути решения [проблемы]", - цитирует его Asahi.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения.

В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как заявил в мае нынешнего года глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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