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Кризис в Сирии
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Путин и Эрдоган обсудили борьбу с террором в Сирии, ситуацию в Ливии, сотрудничество стран

Стороны выразили обеспокоенность боестолкновениями в районе Триполи

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган высказались в телефонном разговоре за активизацию скоординированных усилий по борьбе с терроризмом в Сирии.

"Особое внимание уделено ситуации в Сирии. Лидеры высказались за активизацию скоординированных усилий по борьбе с террористической угрозой, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны. Подчеркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договоренностей о взаимодействии в этих регионах", - сообщила в среду вечером пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран также рассчитывают на результативную работу сирийского Конституционного комитета, и "готовы и далее оказывать содействие политическому диалогу", добавляет Кремль.

Касаясь ситуации в Ливии, лидеры двух стран высказали обеспокоенность боестолкновениями в районе города Триполи. "Затронута также проблематика ливийского урегулирования. Главы государств выразили обеспокоенность боестолкновениями в районе Триполи", - сообщила пресс-служба. По мнению лидеров двух стран, нормализации обстановки в Ливии "способствовало бы скорейшее прекращение огня и возобновление межливийских мирных переговоров".

Касаясь вопросов двустороннего партнерства Путин и Эрдоган акцентировали внимание на важности дальнейшей реализации совместных планов в сфере энергетики и в области военно-технического сотрудничества, сообщает Кремль.

Президент Турции также проинформировал главу российского государства о своих контактах в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО.

Разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе турецкой стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЛивияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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