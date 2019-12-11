Путин поблагодарил Жириновского за деятельность, направленную на развитие России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на встрече с Владимиром Жириновским поздравил всех сторонников ЛДПР с предстоящим 30-летием партии, отметив ее роль в развитии России.

"Я вас поздравляю, всех членов партии, всех, кто вас поддерживает с этим событием [юбилеем]", - обратился глава государства к Жириновскому. Путин подчеркнул, что деятельность ЛДПР стала реальным фактором политической жизни страны. "Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для развития страны - и в Государственной думе, и в текущей работе", - добавил президент.

Путин обратил внимание, что Жириновский всегда выступает с патриотических позиций. "Могут быть споры по поводу того, как нам добиться тех результатов, тех целей, которые мы перед собой ставим, но я знаю, что вы искренне стремитесь к тому, чтобы страна жила лучше, была крепче, чувствовала себя увереннее, и люди жили в более комфортных условиях", - сказал президент.

Жириновский в ответ поблагодарил Путина и рассказал ему как о некоторых фактах из истории становления ЛДПР, так и о текущей деятельности партии, в том числе о ряде предложений либерал-демократов.