{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поблагодарил Жириновского за деятельность, направленную на развитие России

Президент поздравил всех сторонников ЛДПР с предстоящим 30-летием партии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на встрече с Владимиром Жириновским поздравил всех сторонников ЛДПР с предстоящим 30-летием партии, отметив ее роль в развитии России.

"Я вас поздравляю, всех членов партии, всех, кто вас поддерживает с этим событием [юбилеем]", - обратился глава государства к Жириновскому. Путин подчеркнул, что деятельность ЛДПР стала реальным фактором политической жизни страны. "Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для развития страны - и в Государственной думе, и в текущей работе", - добавил президент.

Путин обратил внимание, что Жириновский всегда выступает с патриотических позиций. "Могут быть споры по поводу того, как нам добиться тех результатов, тех целей, которые мы перед собой ставим, но я знаю, что вы искренне стремитесь к тому, чтобы страна жила лучше, была крепче, чувствовала себя увереннее, и люди жили в более комфортных условиях", - сказал президент.

Жириновский в ответ поблагодарил Путина и рассказал ему как о некоторых фактах из истории становления ЛДПР, так и о текущей деятельности партии, в том числе о ряде предложений либерал-демократов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
Реклама на ТАСС
Депутаты Госдумы обсудили в Румынии пути укрепления двусторонних связей
Стороны также обменялись мнениями по вопросу расширения торгово-экономического сотрудничества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС