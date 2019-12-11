{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Госдумы обсудили в Румынии пути укрепления двусторонних связей

Стороны также обменялись мнениями по вопросу расширения торгово-экономического сотрудничества

БУХАРЕСТ, 11 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы обсудила в ходе визита в Румынию пути оздоровления российско-румынских отношений на прагматичной основе, расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей. Визит состоялся 9-11 декабря.

Депутаты - члены группы по связям с парламентом Румынии совершили эту поездку по приглашению председателя группы дружбы с РФ парламента Румынии, депутата Андриана Амплеева. Российские парламентарии провели встречи в Палате депутатов парламента, в МИД и в Общине русских-липован Румынии.

"Потребность в улучшении взаимных отношений очень велика, - сказал ТАСС руководитель делегации, депутат Госдумы Дмитрий Исламов. - Этот шаг назрел, накопилась критическая масса, приезжающие в Москву румынские бизнесмены в один голос просят наладить двусторонние связи. Мы намерены выстроить основу взаимных отношений, которые не должны ограничиваться политикой, так как жизнь гораздо шире. И лучший путь для этого - межпарламентский диалог".

"У наших стран очень богатая совместная история, - продолжал парламентарий. - В ней много и положительного, и отрицательного, но мы считаем, что положительного было больше. Нужно уйти от обострения противоречий и сделать упор на вопросах, где у нас единая позиция. На наш взгляд, в настоящее время российско-румынский диалог неудовлетворителен, и мы хотим наладить канал для парламентского общения, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы и в Межпарламентском союзе".

Российская делегация пригласила членов группы дружбы с РФ в парламенте Румынии посетить с ответным визитом Россию в 2020 году.

Теги
РумынияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин поблагодарил Жириновского за деятельность, направленную на развитие России
Президент поздравил всех сторонников ЛДПР с предстоящим 30-летием партии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС