Депутаты Госдумы обсудили в Румынии пути укрепления двусторонних связей

БУХАРЕСТ, 11 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы обсудила в ходе визита в Румынию пути оздоровления российско-румынских отношений на прагматичной основе, расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарных связей. Визит состоялся 9-11 декабря.

Депутаты - члены группы по связям с парламентом Румынии совершили эту поездку по приглашению председателя группы дружбы с РФ парламента Румынии, депутата Андриана Амплеева. Российские парламентарии провели встречи в Палате депутатов парламента, в МИД и в Общине русских-липован Румынии.

"Потребность в улучшении взаимных отношений очень велика, - сказал ТАСС руководитель делегации, депутат Госдумы Дмитрий Исламов. - Этот шаг назрел, накопилась критическая масса, приезжающие в Москву румынские бизнесмены в один голос просят наладить двусторонние связи. Мы намерены выстроить основу взаимных отношений, которые не должны ограничиваться политикой, так как жизнь гораздо шире. И лучший путь для этого - межпарламентский диалог".

"У наших стран очень богатая совместная история, - продолжал парламентарий. - В ней много и положительного, и отрицательного, но мы считаем, что положительного было больше. Нужно уйти от обострения противоречий и сделать упор на вопросах, где у нас единая позиция. На наш взгляд, в настоящее время российско-румынский диалог неудовлетворителен, и мы хотим наладить канал для парламентского общения, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы и в Межпарламентском союзе".

Российская делегация пригласила членов группы дружбы с РФ в парламенте Румынии посетить с ответным визитом Россию в 2020 году.