Россия призвала вернуться к работе над заявлением о неприменении силы в Закавказье

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия на 50-м раунде Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье подчеркнула необходимость возвращения к работе над заявлением о неприменении силы, говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

В консультациях приняли участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. "Российская сторона акцентировала императивность возобновления работы над заявлением участников дискуссий о неприменении силы. Его принятие стало бы реальным вкладом в обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье", - отметили в дипведомстве. "С нашим подходом солидаризировались абхазские и югоосетинские партнеры. К сожалению, грузинская делегация, поддержанная США, осталась на прежних негативистских позициях", - обратили внимание в министерстве.

В целом, продолжили в МИД, все стороны подтвердили востребованность такого формата, который является уникальной площадкой прямого диалога между Абхазией и Южной Осетией с одной стороны, и Грузией - с другой. "Существование данного международного формата в течение последних 11 лет позволяет поддерживать относительную стабильность в регионе, что уже само по себе может рассматриваться как важный элемент укрепления доверия в Закавказье", - указали в дипведомстве.

На переговорах было уделено внимание продолжающейся с лета напряженной ситуации на грузино-югоосетинской границе, в частности, в районе села Цнелис. "Российская делегация вновь призвала стороны проявлять сдержанность, искать пути урегулирования спорных вопросов, прежде всего, в рамках имеющегося Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в Эргнети, а также высказалась за скорейшее начало переговоров между Грузией и Южной Осетией по пограничной тематике", - указали в дипведомстве, добавив, что все стороны разделяют мнение о важности решения гуманитарных проблем, включая облегчение контактов между людьми и упрощение режима погранпереходов.

Российская делегация также напомнила о необходимости обеспечить доступ представителям Абхазии и Южной Осетии на профильные международные площадки, прежде всего в рамках системы ООН. "Решение этой задачи вместе с отказом Грузии от продвижения своей ежегодной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам будет способствовать разблокированию предметного рассмотрения данного комплекса вопросов и в рамках Женевских дискуссий", - убеждены в МИД РФ.