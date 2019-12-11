Захарова: Лавров провел в США прагматичные и конструктивные диалоги с Трампом и Помпео

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова в США с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом носили прагматичный и конструктивный характер. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Обсуждались темы не вот такого глобально-философского плана, а очень конкретные, которые перечислены, по которым уже у нас действуют диалоги: Сирия, Афганистан и так далее. По которым нужно искать так или иначе движение, ну точно не в стороны и не назад, а вперед - это вопросы безопасности, вопросы разоружения, стратегической стабильности и так далее. Поэтому это был очень прагматичный и конструктивный диалог", - сказала она.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне у него были запланированы переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео. Это стало пятой встречей руководителей внешнеполитических ведомств России и США. Также Лавров был принят президентом Дональдом Трампом.