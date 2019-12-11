{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Лавров провел в США прагматичные и конструктивные диалоги с Трампом и Помпео

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что речь во время переговоров шла, в частности, о Сирии и Афганистане

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова в США с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом носили прагматичный и конструктивный характер. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Обсуждались темы не вот такого глобально-философского плана, а очень конкретные, которые перечислены, по которым уже у нас действуют диалоги: Сирия, Афганистан и так далее. По которым нужно искать так или иначе движение, ну точно не в стороны и не назад, а вперед - это вопросы безопасности, вопросы разоружения, стратегической стабильности и так далее. Поэтому это был очень прагматичный и конструктивный диалог", - сказала она.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне у него были запланированы переговоры с государственным секретарем США Майклом Помпео. Это стало пятой встречей руководителей внешнеполитических ведомств России и США. Также Лавров был принят президентом Дональдом Трампом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Небензя призвал КНДР воздержаться от провокационных действий
Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул важность диалога
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС