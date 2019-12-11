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Ситуация на Корейском полуострове

Небензя призвал КНДР воздержаться от провокационных действий

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул важность диалога

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Россия указала КНДР на необходимость воздерживаться от любых провокационных действий в интересах диалога. Об этом сообщил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после заседания Совета Безопасности, посвященного денуклеаризации Корейского полуострова.

"Воздержаться от этого - вот мой посыл", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сона о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположил, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.

"Мы должны дать возможность диалогу", - добавил Небензя.

Теги
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеНебензя, Василий Алексеевич
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