Небензя призвал КНДР воздержаться от провокационных действий

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Россия указала КНДР на необходимость воздерживаться от любых провокационных действий в интересах диалога. Об этом сообщил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после заседания Совета Безопасности, посвященного денуклеаризации Корейского полуострова.

"Воздержаться от этого - вот мой посыл", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление заместителя главы МИД КНДР Ли Тэ Сона о наличии у Пхеньяна некоего "рождественского подарка" для США. Ряд СМИ, в том числе телекомпания CNN, предположил, что речь идет о новых ракетных испытаниях в конце декабря.

"Мы должны дать возможность диалогу", - добавил Небензя.