Посол РФ: уходящий год стал весьма успешным для российско-вьетнамских отношений

ХАНОЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2019-й год, несмотря на непростую международную ситуацию, стал весьма успешным для развития российско-вьетнамских отношений. Об этом заявил посол России в Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Константин Внуков, выступая на организованном в среду посольством РФ приеме "Друзья России", посвященном подведению итогов развития российско-вьетнамских связей в завершающемся году.

"Уходящий 2019-й год стал весьма урожайным для наших отношений с основным стратегическим партнером в регионе Юго-Восточной Азии - Вьетнамом", - отметил дипломат.

Он напомнил, что год прошел под эгидой празднования 25-летия Договора об основах дружественных отношений между РФ и СРВ и ознаменовался многими значимыми мероприятиями и обменами, включая состоявшийся в мае визит в Россию премьер-министра СРВ Нгуен Суан Фука и идущий сейчас официальный визит председателя Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. "Совместными усилиями достигнуты серьезные, а иногда и прорывные договоренности, призванные укрепить и продвинуть взаимовыгодные связи, по сути, во всех областях", - подчеркнул посол.

Внуков обратил внимание, что наступающий 2020 год тоже юбилейный для российско-вьетнамских связей, поскольку 30 января исполнится 70 лет с момента установления дипотношений между Москвой и Ханоем. По его словам, народам двух стран предстоит достойно отметить это событие и другие важнейшие даты в своей истории. "Главным праздником для России станет 75-я годовщина победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, и мы очень рады, что генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент СРВ Нгуен Фу Чонг принял приглашение президента России Владимира Путина прибыть в Москву 9 мая для участия в торжествах", - сказал дипломат.

Постоянный (первый) заместитель министра иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон в ответом слове подтвердил, что Вьетнам заинтересован в дальнейшем наращивании эффективного взаимодействия с Россией в интересах углубления вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства.

"С давней традиционной дружбой между нашими народами, с решимостью и совместными усилиями лидеров наших стран вьетнамско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет продолжать процветать. Обе страны будут и впредь динамично и эффективно сотрудничать на благо своих народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире", - сказал замруководителя внешнеполитического ведомства СРВ.