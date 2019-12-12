В МИД РФ сообщили, что два дипломата ФРГ должны покинуть Россию в течение семи суток

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве ответной меры должны покинуть Россию в течение семи суток, соответствующая нота вручена послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, вызванному в четверг в МИД РФ. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

"Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персоной нон грата", - сообщили в дипведомстве.

"В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персоной нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - указали в МИД РФ.