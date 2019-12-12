{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Высылка из Германии сотрудников российского посольства
Обновлено 

В МИД РФ сообщили, что два дипломата ФРГ должны покинуть Россию в течение семи суток

Такое решение принято в качестве ответной меры в связи с высылкой российских дипломатов из Германии
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника посольства ФРГ в Москве в качестве ответной меры должны покинуть Россию в течение семи суток, соответствующая нота вручена послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, вызванному в четверг в МИД РФ. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

На эту тему
Новое "дело Скрипаля"? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

"Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персоной нон грата", - сообщили в дипведомстве.

"В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении персоной нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - указали в МИД РФ.

Теги
ГерманияРоссияВысылка из Германии сотрудников российского посольства
Реклама на ТАСС
В МИД России заявили, что Москва считает Минск надежным союзником
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Союзное государство России и Белоруссии стало примером для интеграционных объединений на пространстве бывшего СССР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС