Косачев отметил отсутствие логики в идее сенаторов США признать РФ спонсором терроризма

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации отметил отсутствие логики в действиях американских конгрессменов, инициировавших законопроект о возможности признания РФ "спонсором терроризма". Таким образом, как полагает сенатор, Вашингтон дает хороший повод всем остальным странам в мире задуматься об истинных спонсорах терроризма в мире.

"Когда Вашингтон начинает "валить с больной головы на здоровую", он дает хороший повод всем остальным странам в мире задуматься об истинных спонсорах терроризма в мире. И что-то мне подсказывает, что на почетных первых местах в этих списках будут отнюдь не те, кто помогает Сирии расправиться с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ)", - написал Косачев в четверг на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что обоснования такой инициативы "потрясают своей "логичностью". "Автор законопроекта, среди прочего, заявил, что Россия, мол, "поддерживает кровавый режим Башара Асада". То есть поддержка законных властей Сирии, ставшей главным объектом мощнейших террористических атак нынешнего десятилетия, и совместный разгром ИГИЛ - это, по мнению американцев, "спонсорство терроризма", - отметил сенатор.

По его словам, этот "перевернутый мир", в котором живут американские политики, сформировался не сегодня. "Тот информационный фон, который создают и сам американский истеблишмент, и местные "независимые" СМИ, и формирует эту альтернативную реальность, в которой жертвы терроризма вдруг считаются террористами", - заявил Косачев.

Он напомнил, что "Освободительную армию Косово" в свое время включили в списки террористических организаций, преследуемых США. Однако к началу войны НАТО на Балканах она исчезла из списка террористов, "в духе Оруэлла была исключена задним числом и из списков прошлых лет". Кроме того, парламентарий привел в пример "открытое снабжение Вашингтоном боевиков в Сирии оружием", что, по мнению главы международного комитета СФ, "должно быть оценено по достоинству".

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма. Как сообщила ТАСС директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс, после голосования в комитете законопроект будет рассматриваться Сенатом полного состава. В составляемый внешнеполитическим ведомством США список стран - спонсоров терроризма входят на данный момент Иран, КНДР, Сирия и Судан. Внесение страны в этот перечень означает, что другие государства или иностранцы могут попасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок.