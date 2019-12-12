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Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо планах изменения Конституции РФ

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Татьяна Макеева/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Татьяна Макеева/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-либо планах о возможном изменении Конституции РФ. Таким образом он прокомментировал результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому, 68% респондентов выступили за внесение поправок в Конституцию РФ.

"О каких-то планах я вам ничего не могу сказать, мне не известно о таких планах", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле намерения в перспективе актуализировать основной закон страны.

Отвечая на вопрос, с чем может быть связана потребность россиян в изменении конституции, представитель Кремля сказал, что не знает, как формулировался опрос, какие методики были использованы. "Естественно, у конституции есть незыблемая часть, есть часть, которая соответствует каким-то реалиям времени. Не знаю деталей этого опроса, ничего не могу сказать", - добавил Песков.

В новость были внесены изменения (12:45 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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