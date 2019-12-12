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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России также не согласился с тем, что на российском телевидении стало больше цензуры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства. Таким образом он прокомментировал интервью шоумена и юмориста Дмитрия Брекоткина, который высказал соответствующее мнение.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что на телевидении стало больше цензуры, и правда ли, что про Путина запрещено шутить в эфире, Песков сказал: "На первую часть вопроса ответ отрицательный, на вторую - тоже отрицательный".

Представитель Кремля также не стал комментировать решение телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. "Эта тема не имеет отношения к администрации президента, мы не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать и в каких форматах, к нам не имеет отношения никакого, не наш вопрос", - сказал Песков. Он добавил, что сериал давно доступен на разных платформах.

Вопрос о том, правильным ли было решение ТНТ вырезать из одного из эпизодов сериала шутку про президента России Владимира Путина, Песков перенаправил в редакцию телеканала.

В новость были внесены изменения (12:37 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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