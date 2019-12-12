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Песков: в Европе скрывается много людей, причастных к терактам

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия по их выдаче

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Очень много причастных к терактам в РФ скрывается в странах Европы, Россия продолжает предпринимать усилия по их выдаче. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что по-прежнему скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организации терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. По-прежнему в странах Европы очень много таких людей скрывается, они где-то получают виды на жительство, где-то гражданство, они ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей", - констатировал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "по многим из них ведутся следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации". Песков добавил, что, "как правило, такие списки не публикуются".

Говоря об истории с убийством в августе в Берлине гражданина Грузии, Песков подчеркнул, что в отношении этого человека РФ направляла запросы в Германию о его выдаче. "Запросы были и об этом докладывалось президенту [России Владимиру Путину]", - сказал он. По словам представителя Кремля, "человек не просто подозревается, а установлено участие этого гражданина в чрезвычайно кровавых террористических актах и актах массового убийства ".

Песков отметил, что вина гражданина Грузии в преступлениях была установлена давно. Он назвал "абсолютно нормальной практикой" действия РФ, предпринимаемые для выдачи подобных преступников. "Ведется абсолютно планомерная, в соответствии с правовыми нормами, работа [по возвращению преступников в РФ]", - указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь также напомнил слова Путина о готовности России помочь Германии разобраться в произошедшем инциденте. "Россия готова к этому сотрудничеству, есть целый набор ведомств, которые могут взаимодействовать в этой сфере. Эти ведомства хорошо известны, они относятся к категории силовых или следственных органов", - добавил Песков.

10 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что убитый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии является одним из организаторов взрывов в московском метро, принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находится в розыске. По данным российского лидера, только в одной из акций, в которых принимал участие убитый в Берлине, погибли 98 человек.

В новость были внесены изменения (12.43 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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Источник: Володин 17 декабря планирует встретиться со спикером ПАСЕ в Москве
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