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Госдума с 2020 года вводит электронные пропуска для журналистов иностранных СМИ

Обсуждение данной темы было инициировано комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в четверг поддержал введение электронных разовых пропусков для аккредитованных при МИД журналистов иностранных СМИ. Пропуска будут аналогичны тем, которые сейчас должны получать для прохода в здание нижней палаты парламента на Охотном ряду корреспонденты российских изданий и каналов, которые не имеют постоянной аккредитации.

"Эти изменения связаны с изменением структуры аппарата Государственной думы, организаций, обеспечивающих деятельность палаты, а также в связи с обращением комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России с целью упорядочения прохода представителей зарубежных СМИ, аккредитованных МИД РФ", - сообщил на заседании комитета начальник управления делами Госдумы Евгений Лашманкин. Он уточнил, что сейчас корреспонденты иностранных СМИ проходят в Думу по своим аккредитационным удостоверениям, "которые не имеют радиочастотного идентификатора - электронного чипа, что не дает возможности сотрудникам отдела охраны ФСО фиксировать их проход".

В связи с этим с 1 января 2020 года вводится для представителей иностранных СМИ порядок, согласно которому они проходят по своим аккредитационным карточкам в бюро пропусков, где должны получить разовый пропуск. Оформлением заявок на них, встречей и сопровождением будут заниматься сотрудники подразделений аппарата Госдумы, отвечающие за освещаемые мероприятия. Заявка на пронос аппаратуры не требуется.

Заказывать электронные разовые пропуска сейчас должны и сотрудники российских СМИ, которые не имеют постоянной аккредитации в Госдуме.

Обсуждение данной темы было инициировано комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, позже вопрос об уточнении правил прохода иностранных журналистов был рассмотрен на Совете Госдумы и поддержан всеми фракциями.

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Россия
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