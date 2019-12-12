Кремль надеется, что после истории с дипломатами отношения с ФРГ не ухудшатся

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Кремль надеется, что вынужденная мера в отношении двух дипломатов ФРГ не станет негативным фактором для отношений с Германией.

"Мы рассчитываем, надеемся на то, что эта [высылка из РФ двух сотрудников посольства ФРГ] не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Федеративной Республикой Германия", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что "[германские] дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры". "Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата [из ФРГ]. Мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны, поэтому [была предпринята] вынужденная мера взаимности", - отметил представитель Кремля. Он повторил, что Москве "не хотелось бы видеть больших рисков" для развития отношений с ФРГ после истории с дипломатами.

Два сотрудника посольства ФРГ в Москве должны будут покинуть Россию в течение семи суток. Соответствующая нота была вручена послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру, вызванному в четверг в МИД РФ. Ранее в Германии персоной нон грата были объявлены два сотрудника российского посольства. Эти действия Берлин связал с убийством 23 августа в германской столице гражданина Грузии. Подозреваемым по этому делу проходит россиянин. Германская сторона сочла недостаточным сотрудничество с российскими властями по этому поводу.

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