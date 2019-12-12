Путин поздравил ЛДПР с 30-летием

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественного собрания, посвященного 30-летию создания Либерально-демократической партии России (ЛДПР), отметив ее патриотическую позицию. Текст приветствия опубликован в четверг на сайте Кремля.

"За минувшие годы одна из старейших политических партий в современной истории России прошла большой, насыщенный путь, укрепила свой потенциал, завоевала доверие и авторитет у значительной части избирателей. Опираясь на эту поддержку, представители ЛДПР деятельно участвуют в работе обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, региональных и муниципальных органов власти. Нацелены на конструктивный диалог с другими политическими партиями по ключевым проблемам социально-экономического развития страны", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что партия много внимания уделяет вопросам воспитания подрастающего поколения и укрепления института семьи, а также развития науки и культуры.

"ЛДПР твердо и последовательно демонстрирует патриотическую позицию, вносит свой вклад в обеспечение интересов России в мире, в упрочение связей с нашими соотечественниками за рубежом", - добавил президент.

Политическая партия ЛДПР основана 31 марта 1990 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза. С 1992 года - общероссийская общественно-политическая организация "Либерально-демократическая партия России", в декабре 2001 года реорганизована в политическую партию. Действует на основе регистрации Минюста РФ от 4 апреля 2002 года. Своими основными целями и задачами ЛДПР провозгласила построение правового, "социально ориентированного государства с многоукладной экономикой" и гарантированной реализацией гражданских прав и свобод, "восстановление статуса России как Великой Державы". Выступает за президентскую республику с однопалатным парламентом, за ограничение срока пребывания на посту любого руководителя, включая губернаторов.