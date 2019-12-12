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Володин поручил депутатам отчитываться о командировках

По словам спикера, рабочие поездки не должны превращаться в "парламентский туризм"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг предложил ввести новую систему отчетности депутатов о результатах командировок. По словам спикера, рабочие поездки не должны превращаться в "парламентский туризм".

Володин поставил в пример лидера КПРФ Геннадия Зюганова, выступившего на пленарном заседании с подробным докладом об итогах поездки членов фракции в Китай.

"Давайте мы <…> такой подход сделаем системным в нашей работе, потому что зачастую командировки превращаются в "парламентский туризм", итог поездки никто не знает, даже зачастую тот, кто в эту командировку ездил. И постараемся сделать это на основе системной с тем, чтобы, если это командировка депутата, пускай докладывает на заседании комитета, а если необходимо, на Совете Думы", - отреагировал спикер.

Если же в командировку с определенной задачей направляется фракция или делегация Госдумы, докладывать о ее результатах следует в рамках выступления на пленарном заседании палаты, добавил Володин.

Визит делегации КПРФ во главе с Зюгановым в КНР состоялся 4-8 декабря по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

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