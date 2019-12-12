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Источник: Володин планирует встретиться 17 декабря со спикером ПАСЕ в Москве

По данным источника, будут обсуждаться перспективы взаимодействия России и ассамблеи в преддверии ее зимней сессии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 декабря планирует провести встречу в Москве со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в нижней палате парламента.

"17 декабря планируется встреча в Москве председателя Госдумы со спикером ПАСЕ, будут обсуждаться перспективы взаимодействия России и ассамблеи в преддверии ее зимней сессии", - сказал собеседник агентства.

В среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что спикер ПАСЕ намерена посетить Международную конференцию по правам человека, которая пройдет в Москве 17 декабря.

Предыдущая встреча Володина и Паскье состоялась на полях европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге 24 октября этого года. Тогда председатель Госдумы высказал мнение, что ПАСЕ должна уделять внимание защите не только политических, но и трудовых прав граждан, и рассказал о российском опыте в этой сфере. Он также поблагодарил собеседницу за то, что она сделала многое, чтобы Россия смогла полноценно принимать участие в работе ПАСЕ.

Со своей стороны глава ассамблеи отметила работу России по выстраиванию системы защиты прав человека и выразила признательность РФ за хороший прием приезжавшего в страну докладчика ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франка Швабе.

В новость были внесены изменения (13:29 мск) - добавлены подробности.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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