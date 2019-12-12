Главы МИД РФ и Никарагуа обсудят наращивание взаимодействия на мировой арене

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Перспективы развития двусторонних партнерских связей и наращивание взаимодействия на международной арене станут темами переговоров глав МИД России и Никарагуа Сергея Лаврова и Дениса Рональдо Монкады Колиндреса. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министры рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних партнерских связей и политического диалога, пути расширения сотрудничества на различных направлениях, совершенствование договорно-правовой базы, наращивание взаимодействия на международной арене", - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Никарагуа является стратегическим партнером РФ в Латинской Америке. "К сожалению, это государство превратилось в объект открытого давления со стороны внешних сил, которые пытаются диктовать свою волю. Мы солидарны с руководством Никарагуа и решительно осуждаем любые формы иностранного вмешательства и санкционного давления в отношении суверенных стран", - подчеркнула она.

Захарова обратила внимание, что визит Монкады Колиндреса в Россию приурочен к 75-летию установления дипотношений между двумя странами. "13 декабря в медиацентре парка "Зарядье" будет открыта экспозиция архивных материалов и фотохроника, а также фотовыставка "Никарагуа сегодня", - отметила она.

Монкада Колиндрес будет находиться с официальным визитом в России 12-13 декабря. Переговоры глав МИД РФ и Никарагуа пройдут 13 декабря.