Захарова заявила, что РФ и Турция работают над выполнением Сочинского меморандума по Сирии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Москва и Анкара продолжают работу над реализацией российско-турецкого меморандума о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, который был подписан лидерами двух стран 22 октября этого года в Сочи. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, наиболее сложная обстановка в Сирии остается в неподконтрольных правительству республики районах, прежде всего в идлибской зоне деэскалации и на восточном берегу реки Евфрат. "В Заевфратье мы продолжаем вместе с Анкарой работать над выполнением меморандума от 22 октября, - сообщила дипломат. - Работа ведется по двум направлениям: предотвращение рецидивов боевых действий и выправление гуманитарного положения".

"Для решения первого был завершен отвод курдских формирований от границы с Турцией, а также налажено регулярное совместное патрулирование, - указала она. - Создана демилитаризованная зона по периметру района операции "Источник мира" и функционирует российско-турецкий координационный центр".

На гуманитарном треке, как отметила Захарова, российские специалисты оказывают медицинскую помощь мирным жителям, проводят акции по раздаче продовольственных наборов нуждающимся, общим весом около пяти тонн, восстанавливают объекты водо- и электроснабжения.