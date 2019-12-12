Захарова: успешный национальный диалог сделает возможными выборы в парламент Венесуэлы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Парламентские выборы в Венесуэле, запланированные на 2020 год, состоятся, если правительство и оппозиция страны успешно согласуют направления предстоящего электорального процесса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Появляется надежда на нахождение политического решения, которое связано с деятельностью круглого стола национального диалога. Переговоры ведутся обстоятельно, постепенно приобретают все более инклюзивный характер. Один из центральных вопросов на повестке дня - определение направлений, модальности предстоящего электорального процесса, их успешное согласование сделает возможным организацию в следующем году выборов в парламент Венесуэлы в соответствии с конституцией страны и демократическими принципами и нормами", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, РФ обратила внимание на то, что в венесуэльском обществе растет "отторжение конфронтационных подходов со стороны населения и круга политиков, в том числе из оппозиции". "По последним социологическим опросам, порядка 70% [венесуэльцев] готовы проголосовать на выборах, а 72% называют неправильным бойкот будущего волеизъявления. Это положительная тенденция, мы рассчитываем на ее сохранение", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что в Вашингтоне "не думают отказываться от своей линии на свержение законного венесуэльского правительства, об этом США говорят открыто".

"Несмотря на некоторое смягчение риторики, все же продолжаются попытки дестабилизировать Венесуэлу изнутри, также расширяются противоправные санкции, - добавила дипломат. - Не требует доказательств тот факт, что упорно вводимые Белым домом односторонние ограничения не приблизили антиправительственные силы к власти, зато серьезно усугубили экономическую и гуманитарную обстановку в этой стране".

15 сентября правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. После этого президент Николас Мадуро заявил, что власти республики готовы в любой момент возобновить переговоры при посредничестве Норвегии.