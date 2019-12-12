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Захарова: власти Косова ведут войну с инакомыслием, обвиняя сербских политиков

Мария Захарова отметила, что Москва решительно осуждает обвинительный вердикт косовского суда в отношении депутата "Сербского списка" Ивана Тодосиевича

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова борются с инакомыслием, проводя судебные процессы в отношении сербских политиков. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем обвинительный вердикт косовского суда в отношении депутата "Сербского списка" Ивана Тодосиевича (приговорен к двум годам лишения свободы - прим. ТАСС) за высказывания о фальсифицированном характере событий в селе Рачак [в 1999 году], - сказала она. - Мы считаем это решение очередным свидетельством антисербских репрессий, которые планомерно реализуются косовскими властями".

"В Приштине пытаются сводить счеты с политическими оппонентами из числа местных сербов. Это является проявлением настоящей войны с инакомыслием", - добавила дипломат.

Захарова напомнила, что по версии Приштины, сербские силовики "якобы учинили в Рачаке расправу над косово-албанскими жителями". "На самом деле имела место провокация, которая цинично использовалась Западом для развязывания натовской агрессии против Югославии", - заявила она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что расследование группы международных экспертов инцидента в Рачаке не привело к однозначным выводам, а многочисленные свидетельства указывали на то, что в этом селе произошло столкновение между правоохранительными органами и местными боевиками.

Теги
РоссияСербияЗахарова, Мария Владимировна
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