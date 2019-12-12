МИД РФ призывает отреагировать на действия властей Эстонии в отношении агентства Sputnik

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия призывает профильные международные структуры отреагировать на "беспрецедентное" административное давление властей Эстонии в отношении местного бюро российского новостного агентства Sputnik. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Агентство] подвергается беспрецедентному давлению со стороны эстонских властей. <...> Официальный Таллин в открытую осуществляет преследование агентства, задействует административные рычаги для блокирования деятельности информационного ресурса", - сказала она.

Захарова охарактеризовала эти действия, как "репрессивные шаги", которые "являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права" и касаются обеспечения свободы выражения мнений и равного доступа к информации. "Мы призываем к реакции профильные международные структуры, прежде всего представителей ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ТАСС) по вопросам свободы средств массовой информации, а также правозащитные неправительственные структуры", - указала она.

Как подчеркнула Захарова, используя эти "откровенно карательные" меры, эстонские власти включились в общую кампанию по дискриминации в Прибалтике СМИ, связанных с Россией. "Там запрещается трансляция российских русскоязычных каналов, блокируется доступ к связанным с Россией сайтам и практикуется выдворение журналистов", - напомнила она.

Ранее портал ERR сообщал, что сотрудники Sputnik в Эстонии были вынуждены покинуть арендуемое помещение в Таллине по требованию арендодателя. По его информации, арендодатель направил в Sputnik извещение о расторжении с ними договора об аренде. Кроме того, как сообщает портал, в конце октября эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине, а также средств для оплаты налогов и офисных площадей. Другие банковские учреждения в Эстонии, к которым обращалось агентство, также отказались совершать перечисления, указано в сообщении. В офисе Sputnik в Таллине работают 35 человек.