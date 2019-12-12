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Захарова заявила, что РФ считает недопустимым давление США на Турцию из-за покупки С-400

Официальный представитель МИД РФ считает, что политика санкционного давления либо запугивания недопустима в существующей системе координат международных отношений

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вашингтон предпринимает недопустимые в современных международных отношениях шаги, оказывая давление на Анкару в связи с покупкой турецкими властями российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Отношения двух суверенных государств - это отношения, которые не требуют комментариев третьего суверенного государства, - сказала она. - Но мы распознавали среди тезисов, которые звучали в полемике, и себя".

"Мы считаем эту полемику недопустимой, потому что речь идет уже о фактическом давлении. Существуют примеры аналогичного давления Вашингтона на целый ряд других государств. Это не только Турция, не только С-400 и не только темы, связанные с Россией, - продолжила дипломат. - Политика санкционного давления либо политика запугивания недопустима в существующей системе координат международных отношений".

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских ЗРС С-400. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Похожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в конце октября.

Инициатива обязывает американского президента Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400.

Теги
СШАТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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