В Москве рассчитывают на осязаемые результаты по интеграции с Минском к 20 декабря

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает получить осязаемые результаты по интеграционному процессу с Белоруссией к встрече президентов двух стран 20 декабря. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы рассчитываем, что в остающееся время до 20 декабря, хотя не так много времени осталось, консультации на экспертном уровне будут продолжены, а к 20 декабря мы придем с какими-то осязаемыми результатами", - сказал он.

Как подчеркнул Руденко, российско-белорусские встречи полезны, так как они сближают позиции двух стран по многим вопросам.

7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. По данным посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, стороны пока не согласовали 8 интеграционных дорожных карт из 31.