Евгений Никора вступил в должность главы администрации Мурманска

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора в четверг вступил в должность главы администрации Мурманска. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Сегодня глава муниципального образования город Мурманск заключил контракт с главой администрации города Мурманска <…>, избранный руководитель органа исполнительной власти официально приступает к своим обязанностям", - сообщает горадминистрация.

Главная цель работы городской администрации, как отметил ее новый руководитель, - сделать жизнь мурманчан максимально комфортной. "О проблемах знаю и готов их решать", - приводятся на сайте слова Никоры.

В числе первоочередных задач Евгений Никора отметил решение вопросов городского хозяйства, в том числе уборку снега, с которой были сбои.

Депутаты горсовета избрали Евгения Никору главой администрации Мурманска в конце ноября. Он был предложен губернатором региона и региональным отделением "Единой России". Конкуренцию ему составлял Андрей Сахаров, замминистра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Прежний сити-менеджер Андрей Сысоев ранее был избран мэром Мурманска.

Евгений Никора до должности замгубернатора был депутатом совета депутатов города Полярные Зори, заместителем директора Кольской АЭС, депутатом и председателем Мурманской областной думы.