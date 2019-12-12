МИД РФ: учения НАТО "Защитник Европы-2020" не имеют отношения к безопасности в регионе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие учения НАТО "Защитник Европы-2020" не имеют никакого отношения к обеспечению безопасности в регионе. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Конечно, мы не приветствуем эти учения, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Смысл этих учений нам абсолютный понятен. Их главным элементом будет доставка подкрепления американских сил на Европейский континент для того, чтобы "противостоять противнику".

"Но никакого отношения к реальной ситуации в сфере обеспечения безопасности в Европе это не имеет, - подчеркнул Грушко. - Это пустая трата ресурсов и создание дополнительных разделительных линий".

Учения НАТО "Защитник Европы-2020" намечены на апрель-май будущего года. Американцы собираются участвовать в целой серии локальных учений, в том числе в Прибалтике и Грузии. В ходе маневров США планируют перебросить в Европу 20 тыс. своих солдат и офицеров, что станет крупнейшей передислокацией войск из США в Европу для тренировочных целей за последние 25 лет.