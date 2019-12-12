Медведев отметил вклад ЛДПР в развитие российского парламентаризма

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил лидера ЛДПР Владимира Жириновского с 30-летием партии. Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина.

"Дмитрий Медведев отметил, что за короткое время ЛДПР стала крупной политической силой и сегодня вносит значимый вклад в развитие российского парламентаризма и конструктивное взаимодействие всех ветвей власти", - говорится в сообщении.

Медведев также отметил, что правительство ведет содержательный диалог с ЛДПР и подчеркнул важность совместной работы "для совершенствования законодательства и улучшения жизни граждан", сообщает пресс-служба кабмина.

Политическая партия ЛДПР основана 31 марта 1990 года как Либерально-демократическая партия Советского Союза. С 1992 года - общероссийская общественно-политическая организация "Либерально-демократическая партия России", в декабре 2001 года реорганизована в политическую партию. Действует на основе регистрации Минюста РФ от 4 апреля 2002 года. Своими основными целями и задачами ЛДПР провозгласила построение правового, "социально ориентированного государства с многоукладной экономикой" и гарантированной реализацией гражданских прав и свобод, "восстановление статуса России как Великой Державы". Выступает за президентскую республику с однопалатным парламентом, за ограничение срока пребывания на посту любого руководителя, включая губернаторов.