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Отставки и назначения
Обновлено 

Путин освободил Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио стал Кобзев

Кобзев занимал раньше пост заместителя главы МЧС
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Биография бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко

"Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области, - сказал представитель Кремля. - Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым".

Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России. Он родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.

Левченко занимал пост губернатора Иркутской области с октября 2015 года. В июле 2019 года Владимир Путин раскритиковал деятельность областной администрации во главе с Левченко из-за неудовлетворительной работы по устранению последствий масштабного паводка, в результате которого в зоне бедствия оказалось 109 населенных пунктов, в которых было подтоплено 11 тыс. жилых домов, погибло 26 человек. С жалобами к главе государства обратились жители пострадавших районов, которые сообщили о проблемах с выплатами компенсации за утраченное жилье, восстановлением документов и распределением гуманитарной помощи. 2 сентября во время посещения региона Владимир Путин вновь подверг критике работу региональных властей по ликвидации последствий паводка. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОтставки и назначенияПесков, Дмитрий СергеевичЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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