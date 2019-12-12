Путин освободил Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио стал Кобзев

"Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области, - сказал представитель Кремля. - Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым".

Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России. Он родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.

Левченко занимал пост губернатора Иркутской области с октября 2015 года. В июле 2019 года Владимир Путин раскритиковал деятельность областной администрации во главе с Левченко из-за неудовлетворительной работы по устранению последствий масштабного паводка, в результате которого в зоне бедствия оказалось 109 населенных пунктов, в которых было подтоплено 11 тыс. жилых домов, погибло 26 человек. С жалобами к главе государства обратились жители пострадавших районов, которые сообщили о проблемах с выплатами компенсации за утраченное жилье, восстановлением документов и распределением гуманитарной помощи. 2 сентября во время посещения региона Владимир Путин вновь подверг критике работу региональных властей по ликвидации последствий паводка.