{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения
Обновлено 

Путин принял отставку Левинталя с поста главы ЕАО. Врио назначен Гольдштейн

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства подписал указ об отставке Левинталя по собственному желанию
Александр Левинталь Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Александр Левинталь
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

На эту тему
Биография бывшего губернатора ЕАО Александра Левинталя

По его словам, Путин подписал указ об отставке Левинталя по собственному желанию. "Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона", - сказал Песков журналистам. По его словам, Путин также провел рабочую встречу с Гольдштейном.

Левинталь был назначен врио губернатора Еврейской автономной области 24 февраля 2015 года указом президента. 13 сентября 2015 года был избран губернатором региона, получив 75,42% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). 

Теги
РоссияОтставки и назначенияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Отставки и назначения
Путин назначил новых врио губернаторов Иркутской области и ЕАО
Речь идет об Игоре Кобзеве и Ростиславе Гольдштейне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС