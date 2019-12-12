Путин принял отставку Левинталя с поста главы ЕАО. Врио назначен Гольдштейн

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

По его словам, Путин подписал указ об отставке Левинталя по собственному желанию. "Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона", - сказал Песков журналистам. По его словам, Путин также провел рабочую встречу с Гольдштейном.

Левинталь был назначен врио губернатора Еврейской автономной области 24 февраля 2015 года указом президента. 13 сентября 2015 года был избран губернатором региона, получив 75,42% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия").