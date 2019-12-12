Глава МЧС России уверен в том, что Кобзев справится с поставленными задачами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев считает, что его бывший заместитель, назначенный врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в новой должности будет внимательно относиться к проблемам каждого человека и справится с поставленными задачами.

"Надеюсь, на своем новом посту, в своей новой работе Игорь Иванович будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина Иркутской области", - сказал Зиничев журналистам.

Министр рассказал, что работал с Кобзевым полтора года. "За полтора года совместной работы Игорь Иванович Кобзев проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник. Под его руководством и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов", - пояснил министр. Кроме того, как главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Кобзев большое внимание уделял вопросам безопасного отдыха детей.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, который занимал пост заместителя главы МЧС - главного государственного инспектора по пожарному надзору.

Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.