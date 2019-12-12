Путин отметил вклад ОКБ Сухого в укрепление обороноспособности страны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Опытно-конструкторского бюро имени Сухого с 80-летием предприятия. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня предприятие по праву считается одним из лидеров отечественной военной и гражданской авиапромышленности. Нынешний коллектив дорожит традициями своих предшественников, вносит весомый вклад в развитие отрасли, укрепление обороноспособности страны, пополняет семейство "Су" новыми летательными аппаратами различного назначения", - говорится в сообщении.

Путин отметил "выдающиеся достижения и трудовые победы нескольких поколений талантливых, преданных интересам Родины ученых, конструкторов, инженеров, летчиков, военных специалистов, рабочих", а также вспомнил вклад основателя предприятия - авиаконструктора Павла Сухого - и его сподвижников, "стоявших у истоков создания в нашей стране реактивной и сверхзвуковой авиации".

Предшественник ОКБ им. Сухого, завод 135 был создан в Харькове в 1939 году.