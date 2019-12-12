Выборы глав Иркутской области и ЕАО пройдут 13 сентября 2020 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области (ЕАО) в связи с отставкой с этих постов Сергея Левченко и Александра Левинталя должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял отставки Левченко и Левинталя, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Врио главы Иркутской области стал замглавы МЧС России Игорь Кобзев, а врио главы ЕАО - сенатор Ростислав Гольдштейн.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос о дате выборов.

Левченко занимал пост губернатора Иркутской области с октября 2015 года. В июле 2019 года Путин раскритиковал деятельность областной администрации во главе с Левченко из-за неудовлетворительной работы по устранению последствий масштабного паводка, в результате которого в зоне бедствия оказалось 109 населенных пунктов, в которых было подтоплено 11 тыс. жилых домов, погибло 26 человек. С жалобами к главе государства обратились жители пострадавших районов, которые сообщили о проблемах с выплатами компенсации за утраченное жилье, восстановлением документов и распределением гуманитарной помощи. 2 сентября во время посещения региона Путин вновь подверг критике работу региональных властей по ликвидации последствий паводка.

Левинталь был назначен врио губернатора Еврейской автономной области 24 февраля 2015 года указом президента РФ Владимира Путина. 13 сентября 2015 года был избран губернатором региона, получив 75,42% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия").