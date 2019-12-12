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Гордеев: врио главы Иркутской области Кобзев показал себя эффективным управленцем

По словам заместителя председателя правительства России, Игорь Кобзев также способен эффективно действовать во время тяжелых природных явлений

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Игорь Кобзев, назначенный в четверг на пост врио губернатора Иркутской области вместо ушедшего в отставку Сергея Левченко, зарекомендовал себя руководителем, который способен эффективно действовать во время тяжелых природных явлений. Такое мнение высказал в четверг журналистам заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев.

Президент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России.

"Игоря Ивановича я хорошо знаю по совместной работе в Воронежской области. Могу охарактеризовать его как эффективного и системного руководителя, надежного товарища. Особо показательной была ситуация в 2010 году, когда у нас в области <...> бушевали лесные пожары. В тот сложный период для области Игорь Иванович особенно ярко проявил себя, действуя с полной отдачей сил и знаний", - сказал Гордеев.

Теги
РоссияИркутская область
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