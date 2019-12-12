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Врио главы Еврейской автономной области Гольдштейн видит много проблем в регионе

В частности, по его мнению, в области существует проблема бюджетного недофинансирования

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сенатор Ростислав Гольдштейн, назначенный в четверг врио главы Еврейской автономной области, видит множество проблем в регионе и планирует сделать все для улучшения качества жизни населения. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Ситуация, в которой находится сейчас регион, не самая простая. Там за что ни возьмись, это все проблематика, которая существует и требует решения: от здравоохранения до образования, от жилищно-коммунального хозяйства до транспортной, логистической инфраструктуры", - сказал Гольдштейн.

По его словам, также в области существует проблема бюджетного недофинансирования. "Там каждый год была достаточно большая дыра в бюджетной обеспеченности субъекта. Здесь не доплатили, там не закрыли, не хватало денег сделать. Все думают: "сделаем в следующий раз". А не получается, это нарастающим комом начинает сказываться на качестве жизни населения, население начинает достаточно нервно реагировать на это и это обоснованно", - сказал сенатор, добавив, что собирается заняться решением этого вопроса.

Он выразил благодарность президенту за оказанное доверие и подчеркнул, что теперь предстоит завоевать доверие населения. "А это тяжелая ежедневная работа. Доказать то, что ты способен управлять областью. Так что планы одни - работать и еще раз работать", - отметил Гольдштейн.

Он также сообщил, что намерен в ближайшее время написать заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора. "Надеюсь, что сегодня или завтра переговорю с [председателем Совета Федерации] Валентиной Ивановной Матвиенко, доложу ей о своем назначении. И после этого подам соответствующее заявление", - сказал Гольдштейн.

Гольдштейн входит в состав комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. 22 сентября 2015 года он был наделен полномочиями сенатора, которые должны были истечь в сентябре 2020 года. В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию и этим же указом назначил Гольдштейна врио руководителя региона.

Теги
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