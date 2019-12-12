{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Левинталь: врио главы ЕАО предстоит улучшать соцсферу и качество жизни населения

Это поможет снизить отток жителей из региона, считает бывший губернатор ЕАО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новому временно исполняющему обязанности главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну предстоит улучшать социальную сферу и качество жизни населения, что поможет снизить отток жителей из региона. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг его предшественник Александр Левинталь, ушедший в отставку.

Сегодня президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

"Мы заложили основы серьезного переустройства экономики, социальной сферы области, мы начинали практически с минуса, а сегодня есть хорошие заделы. Надо двигаться в этом направлении, продолжать с одной стороны развивать экономику, с другой - поддерживать наиболее важные социальные сферы, которые позволят создать то качество жизни, которое будет закреплять население. Тогда население перестанет уезжать из региона", - рассказал Левинталь.

Он отметил, что за последние годы власти ЕАО смогли наладить работу с предприятиями региона, снизить безработицу и решить ряд вопросов социальной сферы - в том числе, притупили к восполнению дефицита медицинских кадров. "Все врачи обеспечены жильем, направили много детей учиться [в медицинские вузы]. Серьезно в ближайшие два-три года поменяется ситуация с обеспечением кадрами, которая жесточайшая была", - пояснил собеседник агентства.

Левинталь уточнил, что для реализации планов по развитию региона сейчас есть целый ряд источников финансирования. "На сегодняшний день у нас есть расчеты, как в течение пяти лет можно отказаться от дополнительных [дотаций] из федерального центра помимо тех, что рассчитываются в обычном порядке. Безусловно, нацпроекты - это большие деньги сегодня привлекаются, но у нас еще есть такие источники как Центр социально экономического роста, который курирует Трутнев (вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев) и есть ее ряд программ, плюс появляются еще новые. Если все эти источники привлечь и согласованно реализовать, то в принципе можно достичь успеха, потому сейчас появились реальные источники, которые позволяют решать проблемы", - уверен он.

Также Левинталь добавил, что "задел есть, если преемник будет в этом направлении двигаться, то результат обязательно будет". "Надо только настойчиво двигаться и правильно выбирать приоритеты", - подчеркнул бывший глава области.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
Реклама на ТАСС
Трутнев: ЕАО нуждается в более эффективном управлении
Как отметил полномочный представитель президента России в ДФО, пока регион занимает не лучшие позиции по качеству жизни и социальному развитию и среди субъектов Дальнего Востока, и по России в целом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС