Левинталь: врио главы ЕАО предстоит улучшать соцсферу и качество жизни населения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новому временно исполняющему обязанности главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну предстоит улучшать социальную сферу и качество жизни населения, что поможет снизить отток жителей из региона. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг его предшественник Александр Левинталь, ушедший в отставку.

Сегодня президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

"Мы заложили основы серьезного переустройства экономики, социальной сферы области, мы начинали практически с минуса, а сегодня есть хорошие заделы. Надо двигаться в этом направлении, продолжать с одной стороны развивать экономику, с другой - поддерживать наиболее важные социальные сферы, которые позволят создать то качество жизни, которое будет закреплять население. Тогда население перестанет уезжать из региона", - рассказал Левинталь.

Он отметил, что за последние годы власти ЕАО смогли наладить работу с предприятиями региона, снизить безработицу и решить ряд вопросов социальной сферы - в том числе, притупили к восполнению дефицита медицинских кадров. "Все врачи обеспечены жильем, направили много детей учиться [в медицинские вузы]. Серьезно в ближайшие два-три года поменяется ситуация с обеспечением кадрами, которая жесточайшая была", - пояснил собеседник агентства.

Левинталь уточнил, что для реализации планов по развитию региона сейчас есть целый ряд источников финансирования. "На сегодняшний день у нас есть расчеты, как в течение пяти лет можно отказаться от дополнительных [дотаций] из федерального центра помимо тех, что рассчитываются в обычном порядке. Безусловно, нацпроекты - это большие деньги сегодня привлекаются, но у нас еще есть такие источники как Центр социально экономического роста, который курирует Трутнев (вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев) и есть ее ряд программ, плюс появляются еще новые. Если все эти источники привлечь и согласованно реализовать, то в принципе можно достичь успеха, потому сейчас появились реальные источники, которые позволяют решать проблемы", - уверен он.

Также Левинталь добавил, что "задел есть, если преемник будет в этом направлении двигаться, то результат обязательно будет". "Надо только настойчиво двигаться и правильно выбирать приоритеты", - подчеркнул бывший глава области.