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Политолог: врио главы ЕАО хорошо знаком жителям региона и обладает навыками управления

Кандидат политических наук Дарья Кислицына считает, что у Ростислава Гольдштейна есть все шансы оставить за собой кресло главы ЕАО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сенатор Ростислав Гольдштейн, назначенный в четверг президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Еврейской автономной области, хорошо осведомлен о проблемах региона, известен его жителям и обладает необходимыми управленческими навыками. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразила руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ, кандидат политических наук Дарья Кислицына.

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"На мой взгляд, это одна из самых логичных историй с назначениями, когда в человеке сходятся все факторы", - сказала она, заметив, что такая точка зрения превалирует среди экспертов. "Он для региона человек свой, понятный, про его проблемы знает давно, сделал там много полезного", - добавила Кислицына.

Политолог отдельно остановилась на том, что Гольдштейн прошел подготовку в ходе третьего набора на курсах кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. "И до этого его фамилия неоднократно обсуждалась. А добрав те необходимые управленческие компетенции, он стал кандидатом, в котором сошлись все необходимые качества. Он понимает и знает регион, работал на федеральном уровне и обладает большим жизненным опытом", - пояснила эксперт.

Кислицына полагает, что у Гольдштейна есть все шансы оставить за собой кресло главы ЕАО. "Человек он очень знакомый для региона, ему не надо работать на известность, ему уже нужно будет предъявлять конкретные результаты", - заключила она.

Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил Гольдштейна врио руководителя региона.

Гольдштейн с 22 сентября 2015 года является членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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