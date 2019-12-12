Комиссаров: опыт, полученный Гольдштейном в "школе губернаторов", поможет управлять ЕАО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров уверен, что опыт и знания, которые назначенный врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн получил при обучении по программе кадрового резерва ВШГУ, помогут ему в управлении регионом.

"Сейчас Ростислав Гольдштейн проходит обучение по программе кадрового резерва ВШГУ [третий поток]. Уверен, приобретенные компетенции и знания пригодятся для эффективного руководства регионом, повышения его инвестиционной привлекательности и социально-экономического благополучия", - сказал Комиссаров журналистам в четверг.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы ("школа губернаторов") была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. За три потока программы двое ее выпускников были назначены федеральными министрами, 23 - избраны главами регионов России, еще трое работают врио глав регионов.

Гольдштейн с 22 сентября 2015 года является членом Совета Федерации, представителем от правительства Еврейской автономной области.

В четверг президент России Владимир Путин назначил врио руководителя ЕАО Гольдштейна, вместо бывшего губернатора Александра Левинталя, который подал прошение об отставке.