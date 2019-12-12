Песков: Путин проинформировал членов Совбеза о саммите "нормандской четверки"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании проинформировал членов Совбеза о своих встречах в ходе саммита "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент проинформировал участников о состоявшемся в Париже саммите в "нормандском формате" и о двухсторонних встречах с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ", - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, на совещании обсуждались актуальные вопросы внутренней российской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.