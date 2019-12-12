Лавров и глава МИД Никарагуа обсудят в Москве взаимодействие на международной арене

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет переговоры со своим никарагуанским коллегой Денисом Рональдо Монкадой Колиндресом, который находится в российской столице с рабочим визитом. Визит приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Манагуа.

"Министры рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних партнерских связей, политического диалога, пути расширения сотрудничества на различных направлениях, совершенствования договорно-правовой базы, наращивания взаимодействия на международной арене", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сотрудничество на международной арене

Как отметили в МИД РФ, укрепление стратегического партнерства с Никарагуа - один из приоритетов внешней политики России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Между странами успешно развивается диалог на высшем и высоком уровнях, осуществляется координация по парламентской линии, работает Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Никарагуа также традиционно поддерживает подходы РФ в рамках Генассамблеи ООН, в частности по противодействию героизации нацизма, международной информационной безопасности, мерам укрепления доверия в космосе и неразмещения первыми оружия в космосе.

"Москва и Манагуа солидарны в вопросах недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, непризнания госпереворотов как метода смены власти и исключения из международного общения попыток незаконного давления одних государств на другие", - указали в российском дипведомстве.

Экономическое взаимодействие

Важная составляющая взаимодействия России и Никарагуа - торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Отмечается устойчивая тенденция в росте двустороннего товарооборота: за девять месяцев 2019 года он вырос на 68,23% по сравнению с 2018 годом и составил $51,7 млн.

Одним из ключевых проектов российско-никарагуанского партнерства в этой сфере является производство лекарственных препаратов и вакцин по российской технологии на предприятии АО "Мечников" в Манагуа, которое было введено в эксплуатацию 10 апреля 2019 года.

Укрепляется также партнерство в сфере космоса (в Никарагуа работает станция слежения ГЛОНАСС), преодоления последствий стихийных бедствий, реализуется программа помощи в развитии национальной системы преодоления чрезвычайных ситуаций, создан ситуационный центр подготовки кадров для правоохранительных органов: в Манагуа успешно функционирует учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России. Важное значение имеют поставки российской пшеницы и автомобильной техники.

Юбилейные мероприятия

В рамках празднования юбилея установления дипотношений между двумя странами 13 декабря на территории медиацентра парка "Зарядье" будет открыта экспозиция архивных материалов и видеохроник, а также фотовыставка "Никарагуа сегодня" российского фотографа Сергея Ковальчука. Данная экспозиция состоит из более 50 фотографий, охватывающих различные аспекты сотрудничества двух стран.

Официальные снимки рассказывают о визитах делегации Республики Никарагуа во главе с членом руководства Сандинистского Фронта Национального Освобождения Даниэлем Ортегой в СССР и Россию в разные годы. В рамках поездок никарагуанские гости посещали заводы, музеи, спортивные и социальные объекты, побывали в Звездном городке.

Часть экспозиции посвящена работе советских врачей, преподавателей, инженеров и других специалистов в Никарагуа. Так, отечественные геодезисты и картографы помогали составлять масштабную карту этой латиноамериканской страны, а строители - возводить плотины. Ряд фотографий демонстрируют культурное и спортивное сотрудничество двух стран.

Пылающий континент

Латинская Америка переживает непростые времена. Традиционно там борются две идеологии - "правая" и "левая". США продолжают активно вмешиваться в жизнь стран континента, и в российском МИД уже неоднократно отмечали, что эти действия напоминают попытки восстановить "доктрину Монро". После "левого" крена в начале XXI века к власти в последнее время приходят представители "правых" течений.

Россия традиционно выражает готовность сотрудничать с теми лидерами, которых выберет народ, однако не всегда смена власти в Латинской Америке происходит конституционным путем. На протяжении уходящего года Вашингтон активно поддерживал Хуана Гуайдо в Венесуэле, пытавшегося свергнуть законно избранного президента Николаса Мадуро. В Боливии в ноябре под давлением протестующих и военных вынужден был покинуть пост главы государства Уго Чавес. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в связи с этим, что события в Боливии имеют все признаки государственного переворота.

В Никарагуа крупная волна протестов, повлекшая человеческие жертвы, пришлась на 2018 год. Митингующие требовали отмены социальных реформ Даниэля Ортеги. Хотя тогда властям удалось справиться с беспорядками, их угроза сохраняется. Как отмечал в беседе с ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников, США постараются спровоцировать смещение президента Никарагуа Даниэля Ортеги в 2020 году. "У них этот эксперимент очень удачно сработал в Боливии, - сказал он. - Я думаю, что в Никарагуа надо ждать в ближайшее время очередных "майданов", как это было в прошлом году".

Россия всегда выступала за то, чтобы политические изменения происходили в соответствии с законами страны. На этом фоне укрепление латиноамериканскими странами, оказавшимися под угрозой внешнего вмешательства, отношений с Москвой может придать им уверенность в том, что они не одиноки перед лицом зарубежного давления и поддерживаемых из-за границы политических оппонентов внутри страны.