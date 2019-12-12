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Рябков: участникам БРИКС необходимо заботиться о повышении эффективности "пятерки"

Это молодое и динамичное объединение государств с большими результатами, считает замминистра иностранных дел России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 декабря. /ТАСС/. Страны, входящие в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), должны закреплять достигнутые "пятеркой" успехи, постоянно повышая эффективность работы данного формата. Такое мнение в беседе с ТАСС привел в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы обсудили вопросы повышения эффективности работы БРИКС по ряду направлений. Это молодое, динамичное объединение государств с большими результатами, но это не значит, что мы не должны заботиться о том, чтобы оно таковым и оставалось", - сказал дипломат по итогам первого дня встречи шерпов "пятерки" в Бразилиа. По его словам, эта тема "постоянно присутствует в повестке объединения".

Кроме того, участники закрывающей бразильское председательство в объединении встречи шерпов посетили недавно начавший работу в Бразилиа региональный офис "Нового банка развития" (Банк БРИКС) в Южной Америке. "У нас в будущем году также будет открыто представительство банка развития", - напомнил замглавы МИД РФ.

В пятницу партнеры познакомятся с планами работы под российским началом в БРИКС в 2020 году. "Нацеливаемся на плотную работу по всем составляющим <...> Календарь очень насыщенный и мы будем плотно готовиться с первых дней", - заявил Рябков.

Ранее в ходе саммита 13-14 ноября в Бразилиа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в рамках российского председательства запланировано порядка 150 мероприятий разного уровня, объединенных общим девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".

Главным мероприятием "пятерки" в 2020 году станет встреча глав государств и правительств в Санкт-Петербурге во второй половине июля, напомнил Рябков. "Мы, несомненно, проведем его на высокой политической ноте, с хорошей отдачей, чтобы лидеры, собравшиеся на это мероприятие, могли провести углубленный обмен мнениями по международной тематике, по работе БРИКС, но и чтобы они могли одобрить весомый пакет практических результатов", - подытожил российский дипломат.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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