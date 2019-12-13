Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указ опубликован в пятницу на официальном сайте правовой информации.

"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу", - говорится в документе.

В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке.