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Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Ранее Игорь Кобзев стал врио губернатора Иркутской области
Президент России Владимир Путин и назначенный на должность врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи в Ново-Огареве Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и назначенный на должность врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи в Ново-Огареве
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил назначенному врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву звание генерал-полковника внутренней службы.

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Указ опубликован в пятницу на официальном сайте правовой информации.

"Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Кобзеву Игорю Ивановичу", - говорится в документе.

В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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Источник: врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в регион
Его представление состоится в 10:00 мск
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