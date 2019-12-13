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Источник: врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в регион

Его представление состоится в 10:00 мск

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Иркутск, сообщил в пятницу ТАСС источник в органах власти региона.

"Самолет, на борту которого Игорь Кобзев, совершил посадку в Иркутске", - сказал собеседник. Представление Кобзева состоится в пятницу в 15:00 (10:00 мск).

12 декабря в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке.

Исполняющим обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС. Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.

Теги
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