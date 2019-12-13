Правительство ЕАО сложило полномочия после отставки Левинталя

ТАСС, 13 декабря. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) сложило полномочия после отставки губернатора Александра Левинталя, сообщили ТАСС в управлении по внутренней политике областного правительства.

Президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Согласно уставу, в случае назначения врио губернатора правительство ЕАО слагает свои полномочия.

"Правительство сложило полномочия", - сказали в управлении.