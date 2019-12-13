Врио главы Иркутской области Кобзев представлен депутатам и правительству региона

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло представил в пятницу врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева членам регионального правительства и депутатам Законодательного собрания, передает корреспондент ТАСС.

"Игорь Иванович в курсе обстановки. Первая задача, которая перед ним стоит - решить проблемы пострадавших (от паводков) граждан. Ну и, естественно, понять Иркутскую область, посмотреть все своими глазами, пройти своими ногами и организовать работу по решению проблем, которые он услышит от людей", - сказал Меняйло.

Врио главы Иркутской области назвал главной своей задачей повышение уровня качества жизни жителей региона. "Главной задачей на этом посту вижу повышение уровня качества жизни людей. Это должно стать важным приоритетом не только для меня, но и всех членов нашей команды. Четкое взаимодействие, оперативное реагирование, мониторинг ситуации, своевременные инициативы и предложения - все это я буду требовать от вас в полном объеме", - сказал Кобзев.

12 декабря в отставку с поста губернатора Иркутской области подал Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в связи с ликвидацией последствий летних паводков.

Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

Кобзев имеет три высших образования: окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, Воронежский государственный университет и Воронежский институт экономики и социального управления. в 2017 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС.

В новость были внесены изменения (10:38 мск) - добавлены высказывания врио губернатора.