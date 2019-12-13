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Володин потребовал обсуждать с министрами в Госдуме острые проблемы, а не "жизнь на Марсе"

Спикер Госдумы также предложил приглашать на такое обсуждение руководство субъектов России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в пятницу потребовал проводить "правительственные часы" в нижней палате с участием министров по злободневным темам, приведя в качестве примера вопрос о зарплатах врачей.

"Исходя из того, что мы будем рассматривать в понедельник на Совете Государственной думы план "правительственных часов" на следующий год, убедительная просьба в первую очередь к руководителям комитетов актуализировать график, самое главное - темы выступлений, по которым мы будем заслушивать руководителей министерств", - обратился он к коллегам. "Давайте, чтобы темы "правительственных часов" были не про жизнь на Марсе, а о тех проблемах, которые волнуют наших граждан. Не научные изыскания, а вопросы, которые для нас крайне важны", - добавил он.

Володин подчеркнул, что "примеров масса", призвав не занимать "страусиную позицию". "Давайте посмотрим, какая заработная плата у молодых специалистов, врачей, как решаются вопросы съема жилья для молодых специалистов-врачей, какая укомплектованность кадрами в центральных районных больницах, в сельских", - предложил он, заметив, что "появились секретарши и уборщицы, которые получают по 120 тыс. рублей, а молодежь - по 16 тыс.". Еще одной темой, по мнению спикера, может стать износ автопарка скорой помощи в регионах, не являющихся донорами.

Председатель Думы также предложил приглашать на такое обсуждение руководство субъектов РФ.

Володин напомнил, что "статус депутата Госдумы приравнен к статусу министра". "Но министр - это огромная ответственность, а у депутата ответственность еще больше, потому что он от имени народа принимает законы и интересы представляет. Поэтому ждем предложений по графику, по повестке, потому что повестка должна быть сама по себе интересной", - резюмировал спикер.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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